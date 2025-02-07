Samsung повернув першість з виробництва чипів: хто увійшов в першу десятку

У 2024 році загальносвітовий дохід від напівпровідникової галузі склав 626 млрд. доларів США, що на 18,1% більше, ніж у 2023 році. Прогнозується, що 2025 року загальний дохід становитиме 705 млрд доларів США. За результатами минулого року компанія Samsung повернула собі перше місце серед найбільших постачальників напівпровідників.

Про це повідомляє Gartner.

"Графічні процесори (GPU) і процесори ІІ, що використовуються в додатках центрів обробки даних (сервери та карти прискорювачів), були ключовими драйверами для сектора мікросхем у 2024 році", — сказав Джордж Броклхерст, віце-президент з аналітики видання.

Дохід від напівпровідників для центрів обробки даних склав 112 мільярдів доларів у 2024 році. Цей показник вище на 64,8 мільярда доларів у порівнянні з 2023 роком.

Позитивні показники ринку загалом вплинули рейтинг кількох постачальників напівпровідників. Одинадцять постачальників продемонстрували двозначне зростання, і лише 8 із 25 найбільших постачальників напівпровідників повідомили про зниження виручки у 2024 році.

Samsung Electronics повернула собі перше місце



9 із 10 найбільших постачальників напівпровідників зафіксували зростання виручки у 2024 році.

Samsung Electronics повернула собі перше місце і збільшила свою перевагу за рахунок сильного зростання цін на пристрої пам'яті. Виторг компанії в 2024 році склав 66,5 млрд доларів.

Intel перемістилася на другу позицію, оскільки її продукція – ПК зі штучним інтелектом та чіпсет Core Ultra – виявився недостатнім для компенсації обмеженого успіху її пропозиції прискорювачів штучного інтелекту та скромного зростання її бізнесу загалом. Виторг Intel від напівпровідників залишився на рівні 0,1% зростання в 2024 році.

Nvidia продовжила демонструвати винятково добрі результати, збільшивши свій дохід від напівпровідників на 84% у 2024 році до $46 млрд. Компанія піднялася на дві позиції та посіла третє місце завдяки успіху у сфері штучного інтелекту.

Отже, рейтинг десяти найбільших постачальників напівпровідників за обсягом виторгу в усьому світі, 2024 р. (у мільйонах доларів США) виглядає наступним чином:

Зазначається, що частка HBM у виручці DRAM 2025 року становитиме 19,2% проти 13,6% 2024 року.

За словами Броклхерста, пам'ять та напівпровідники ІІ будуть драйверами короткострокового зростання. Очікується, що виторг HBM збільшиться на 66,3% в 2025 році і досягне 19,8 млрд доларів.

Нагадаємо, 23 січня Samsung Electronics офіційно анонсувала свої нові смартфони Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ та Galaxy S25, представивши їх як справжніх компаньйонів зі штучним інтелектом. Нові моделі мають забезпечити найприродніший і контекстно залежний мобільний досвід.