Samsung представила нову серію смартфонів Galaxy S25 із розширеними функціями штучного інтелекту

23 січня Samsung Electronics офіційно анонсувала свої нові смартфони Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ та Galaxy S25, представивши їх як справжніх компаньйонів зі штучним інтелектом. Нові моделі мають забезпечити найприродніший і контекстно залежний мобільний досвід.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Ключовою інновацією серії стали мультимодальні агенти штучного інтелекту, які є першими кроками у зміні способу взаємодії користувачів з телефонами та оточуючим світом.

Основні характеристики Galaxy

Galaxy S25 Ultra оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм QHD+ на базі технології динамічного AMOLED 2X. Дисплей підтримує частоту оновлення 120 Гц із можливістю адаптивної зміни від 1 до 120 Гц, забезпечуючи надзвичайну плавність зображення. Завдяки функціям "Підсилювач зору" та "Адаптивний колірний тон" екран мінімізує навантаження на очі та автоматично налаштовується до умов освітлення.

Розміри смартфона становлять 77,6 x 162,8 x 8,2 мм, а його вага – 218 грамів.

Основна система камер включає ультрашироку камеру на 50 МП із діафрагмою F1.9 та кутом огляду 120°, ширококутну камеру на 200 МП із діафрагмою F1.7, підтримкою оптичної стабілізації (OIS) та кутом огляду 85°, телефотокамеру на 50 МП із 5-кратним оптичним зумом, діафрагмою F3.4, OIS та кутом огляду 22° та телефотокамеру на 10 МП із 3-кратним оптичним зумом, діафрагмою F2.4, OIS та кутом огляду 36°.

Фронтальна камера має роздільну здатність 12 МП, діафрагму F2.2 і кут огляду 80°.

Цей смартфон ідеально підходить для шанувальників мобільної фотографії завдяки надвисокій роздільній здатності, багатому набору функцій і потужній оптиці.

Galaxy S25 оснащений 6,2-дюймовим FHD+ дисплеєм, тоді як Galaxy S25+ має більший 6,7-дюймовий QHD+ екран. Обидва пристрої використовують технологію Dynamic AMOLED 2X, яка забезпечує яскраве та чітке зображення. Частота оновлення екрану становить надплавні 120 Гц, що автоматично регулюється від 1 до 120 Гц, забезпечуючи плавність під час перегляду контенту або гри. Також доступні функції підсилювача зору та адаптивного колірного тону, які покращують візуальне сприйняття зображень залежно від умов освітлення.

Камери обох моделей забезпечують високоякісну зйомку. Надширока камера має роздільну здатність 12 МП із діафрагмою F2.2 і кутом огляду 120°. Основна ширококутна камера на 50 МП оснащена системою оптичної стабілізації зображення (OIS), діафрагмою F1.8 та кутом огляду 85°. Для портретів і зйомки з наближенням використовується телефотокамера на 10 МП із триразовим оптичним зумом, діафрагмою F2.4 і кутом огляду 36°. Фронтальна камера обох моделей має роздільну здатність 12 МП, діафрагму F2.2 і кут огляду 80°, забезпечуючи чіткі та якісні селфі.

Щодо автономності, Galaxy S25 оснащений акумулятором ємністю 4000 мАг, тоді як Galaxy S25+ пропонує більший акумулятор на 4900 мАг. Це дозволяє обом пристроям забезпечувати тривалий час роботи без підзарядки навіть при інтенсивному використанні.

Інноваційний штучний інтелект Galaxy AI

Galaxy S25 отримали нову мобільну платформу Snapdragon 8 Elite для Galaxy, яка забезпечує більшу потужність для обробки завдань штучного інтелекту. Завдяки ProVisual Engine нового покоління пристрої пропонують покращені можливості роботи з камерою та контентом.

Мобільна оболонка One UI 7 стала основою для серії Galaxy S25. Завдяки їй смартфони забезпечують персоналізований досвід, що враховує потреби та вподобання користувачів, а також гарантує безпеку даних.

Серед ключових функцій:

Мультимодальні агенти Galaxy AI, які дозволяють інтерпретувати текст, мову, зображення та відео.

Оновлена функція Google Circle to Search, яка розпізнає номери телефонів, електронні адреси та URL-адреси, що дозволяє здійснювати дзвінки чи переходи одним дотиком.

Контекстно-залежні підказки для ефективного пошуку та швидкого перемикання між програмами.

Нові можливості покращують спілкування, продуктивність і творчість. Наприклад, функція Writing Assist пропонує автоматичне форматування тексту або узагальнення контенту, а Drawing Assist полегшує створення ескізів та ілюстрацій.

Продуктивність та енергоефективність

Серія Galaxy S25 оснащена процесором Snapdragon 8 Elite для Galaxy, який забезпечує:

На 40% більшу продуктивність нейронного процесора (NPU).

На 37% швидшу роботу центрального процесора (CPU).

На 30% покращену графіку (GPU) для мобільних ігор.

Також оновлена система розсіювання тепла завдяки збільшеній паровій камері та ефективним матеріалам.

Інноваційні камери та екологічний підхід

Смартфони отримали камери з інноваційними можливостями:

У Galaxy S25 Ultra вперше використовується 50-мегапіксельний ультраширокий сенсор для покращеної деталізації.

10-бітний HDR забезпечує насичені кольори навіть у складних умовах освітлення.

Інструменти для видалення шуму Audio Eraser та налаштування глибини різкості через Expert RAW дозволяють створювати професійні фото- та відеоматеріали.

Смартфони виготовлені з використанням перероблених матеріалів:

Металеві рамки містять алюміній із переробки.

Акумулятори Galaxy S25 вперше виготовлені з використаного кобальту, отриманого зі старих батарей.

Усі пристрої забезпечуються оновленнями ОС та безпеки протягом семи років, а також пропонують розширену підтримку через Samsung Care+.

Ціни, кольори та підписка Galaxy Club

Galaxy S25 Ultra буде доступний у кольорах Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver та Titanium Grey. Galaxy S25 і Galaxy S25+ пропонуються в кольорах Navy, Silver Shadow, Icyblue та Mint.

Крім того, Samsung представила підписку New Galaxy Club, яка дозволяє зручно оновлювати пристрої. Усі покупці серії Galaxy S25 отримають 6 місяців доступу до Gemini Advanced і 2 ТБ хмарного сховища.

Ціни на нові смартфони коливаються від 983 доларів (за Galaxy S25) до 1536,95 доларів (Galaxy S25 Ultra).

Виробники додають, що серія Samsung Galaxy S25 включає три основні моделі: Galaxy S25, Galaxy S25+ і Galaxy S25 Ultra . Galaxy S25 — найменший флагманський телефон із 6,2-дюймовим дисплеєм, тоді як Galaxy S25+ і Galaxy S25 Ultra мають більші екрани, причому модель Ultra може похвалитися найбільшим 6,9-дюймовим дисплеєм і найвищими характеристиками. Кожна модель базується на успіху серії Galaxy S24 , пропонуючи надпотужний Galaxy AI 1 , покращену продуктивність, покращені системи камер і передові технології.

Додамо, влітку 2024 року Samsung офіційно представила розумне кільце Galaxy Ring, яке було вперше анонсовано на MWC 2024 у лютому.