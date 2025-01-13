Samsung може представити потрійний складаний смартфон вже цього року

Компанія Samsung Electronics запланувала виробництво близько 200 000 одиниць свого смартфона з трьома екранами, що складається всередину, — Tri-Fold, який планується вперше випустити цього року. Планується, що виробництво деталей розпочнеться у другому кварталі.

Про це повідомляє The Elec.

Tri-Fold використовуватиме складну петлю, що дозволяє екрану згортатися всередину. Подібна технологія вже була представлена Huawei у їхньому Mate XT минулого року, однак пристрій Samsung матиме покращений рівень складності та новітній дизайн.

У розкладеному вигляді Tri-Fold матиме екран розміром близько 10 дюймів, що наближається до параметрів Mate XT (10,2 дюйма).

Щоб забезпечити якісне виробництво деталей для Tri-Fold, Samsung Electronics планує розпочати виготовлення трохи раніше, ніж для стандартних моделей Galaxy Z Fold 7. Новий форм-фактор потребує надтонких і високотехнологічних компонентів, що ускладнює стабільне виробництво.

Samsung прагне зміцнити свої позиції лідера на ринку складаних телефонів. Попри повільне зростання світового попиту, конкуренція з боку китайських виробників, таких як Huawei, посилюється через випуск тонших і легших моделей. У відповідь на це Samsung уже представила минулого року Galaxy Z Fold SE — більш тонку версію своїх складаних смартфонів.

У 2025 році компанія також планує випуск Galaxy Z Flip FE, спрощеної версії Galaxy Z Flip 7. Очікується, що її компонентний склад буде схожим на базову модель.

Плани виробництва та перспективи ринку

Samsung Electronics планує виготовити близько 7 мільйонів складаних телефонів у 2024 році, включаючи:

Galaxy Z Flip 7 — 3 мільйони одиниць,

— 3 мільйони одиниць, Galaxy Z Flip FE — 900 000 одиниць,

— 900 000 одиниць, Galaxy Z Fold 7 — 2 мільйони одиниць,

— 2 мільйони одиниць, Tri-Fold — 200 000 одиниць.

Хоча Samsung активно розвиває технології складаних смартфонів, компанія прогнозує, що в перший рік запуску продажі нових моделей навряд чи перевищать 10 мільйонів одиниць.

Ці кроки демонструють прагнення Samsung не лише зберегти свої позиції на ринку, але й задати нові стандарти інновацій у галузі смартфонів.

Додамо, у липні 2023 року Samsung презентував подвійні "розкладачки" Galaxy Z Flip 5 і Fold 5. Серед особливостей Flip 5 був 3,4-дюймовий зовнішній дисплей, що значно більше за 1,9-дюймовий екран у його попередника. Він тягнеться від петлі смартфона до подвійної камери й здатний запускати Android-програми.