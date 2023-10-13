Титановий шарнір і ціна від 960 доларів. Honor представила новий складаний смартфон (ФОТО)

Компанія Honor представила складаний смартфон Magic Vs2 – спрощену та дешевшу версію свого флагмана Magic V2, випущеного раніше цьогоріч. Про це пише MyDrivers.

Пристрій отримав зовнішній екран із діагоналлю 6,43 дюйма й роздільною здатністю 2376 × 1060 пікселів, а також внутрішній дисплей на 7,92 дюйма з роздільною здатністю 2344 × 2156 пікселів. Частота оновлення в обох випадках становить 120 Гц.

Смартфон працює на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Операційною системою вказана MagicOS 7.2 на базі Android 13.

Honor Magic Vs2. Фото: Honor Honor Magic Vs2. Фото: Honor Honor Magic Vs2. Фото: Honor Honor Magic Vs2. Фото: Honor Honor Magic Vs2. Фото: Honor Honor Magic Vs2. Фото: Honor

Ґаджет оснастили батареєю на 5000 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 66 Вт. За даними виробника, у складеному стані Honor Magic Vs2 працює на 2,2 години довше, ніж iPhone 15 Pro, а в розкладеному – на 30 хвилин довше.

Тилова камера представлена 50-мегапіксельним основним ширококутним об'єктивом, 12-мегапіксельним надширококутним датчиком та телеобʼєктивом на 20 МП. Для селфі є модуль на 16 МП.

Пристрій важить 229 грамів, що на 2 грами менше, ніж Honor Magic V2. Товщина у розкладеному стані становить 5,1 мм, у складеному – 10,7 мм. Шарнір смартфона виготовлено з титанового сплаву, корпус – із магнієвого сплаву.

Honor Magic Vs2 доступний в кольорах Midnight Black (чорний), Violet Coral (рожевий) і Glacier Blue (блакитний).

У Китаї він обійдеться в 6999 юанів (близько 960 доларів) за версію з 12 ГБ оперативної і 256 ГБ основної памʼяті та в 7699 юанів (близько 1050 доларів) за варіант 16 ГБ + 512 ГБ.