Honor випускає смартфон-"клатч" за 820 доларів (ФОТО)

Компанія Honor 19 вересня представила в Китаї новий складаний смартфон – Honor V Purse, який має вигляд клатча. Про це пише Gizmochina.

Одна з головних відмінностей Honor V Purse від конкурентів полягає в тому, що його екран складається назовні, а не всередину. Крім того, ґаджет постачається з ланцюжками, а також із ремінцями зі штучної шкіри.

Смартфон, який Honor вперше показала на виставці IFA в Берліні на початку вересня, має 6,45-дюймовий основний дисплей із роздільною здатністю 2348×1088 пікселів. У розкладеному стані діагональ становить 7,7 дюйма, роздільна здатність – 2348×2016 пікселів. Обидва екрани мають OLED-панель із частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 1600 ніт.

Постійно ввімкнений дисплей має різноманітні шпалери, які можуть налаштувати під вбрання.

Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor Honor V Purse. Фото: Honor

Товщина Honor V Purse в складеному стані становить лише 8,6 мм. Виробник обіцяє, що петля міцна витримає 400 тис. згинань.

Тилова камера смартфона складається з основоного датчика на 50 МП та надширококутного об’єктива на 12 МП. На фронтальній стороні Honor V Purse є камера для селфі на 8 МП.

Ґаджет працює на процесорі Snapdragon 778G у поєднанні з 16 ГБ оперативної та до 512 ГБ основної пам’яті. Ємність акумулятора – 4500 мА·год, при цьому є підтримка швидкої зарядки потужністю 35 Вт.

У якості операційної системи вказана MagicOS 7.1 на основі Android 13.

Ціна на Honor V Purse становить 822 долари за варіант 16 ГБ + 256 ГБ, та 890 доларів – за версію 16 ГБ + 512 ГБ. Пристрій пропонується в золотому, синьому та чорному кольорах.

Попередні замовлення на смартфон у Китаї вже розпочалися, а продажі стартують із 26 вересня.