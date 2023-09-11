Перший смартфон від виробника електромобілів NIO: зʼявився офіційний рендер ґаджета (ФОТО)

NIO Phone – перший смартфон від китайського виробника електромобілів – буде оснащено кількома камерами та вигнутою скляною задньою панеллю.

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Про це пише видання Gizmochina, яке показало перший офіційний рендер ґаджета.

Зазначається, що справжній пристрій, який відповідає рендеру, був помічений у руках співробітника NIO.

Зліва – співробітник компанії NIO. Джерело: Gizmochina

NIO Phone: характеристики

Про смартфон відомо, що він буде доступний у двох конфігураціях: 16 ГБ+512 ГБ й 16 ГБ+1 ТБ оперативної та основної памʼяті.

Як очікується, частота оновлення дисплея становитиме 120 Гц. NIO Phone працюватиме під управлінням Android 13.

NIO Phone. Джерело: Gizmochina

Пристрій має ліцензії на захищений доступ до мережі й отримає технологію UWB, яка надасть власникам електромобілів NIO розширені можливості дистанційного керування.

"Це свідчить про те, що NIO орієнтується на свою існуючу базу користувачів як на основний ринок", – пише Gizmochina.

NIO Phone позиціонують як апарат високого класу з орієнтовним діапазоном цін у 690-969 доларів.

Результати тестування інженерного зразка свідчать про те, що смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Enhanced Edition. В AnTuTu зразок набрав 1 360 974 бали, конкуруючи з пристроями на чипі Snapdragon 8+ Gen 1.

NIO збирається представити свій перший смартфон 21 вересня.