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Перший смартфон від виробника електромобілів NIO: зʼявився офіційний рендер ґаджета (ФОТО)
NIO Phone – перший смартфон від китайського виробника електромобілів – буде оснащено кількома камерами та вигнутою скляною задньою панеллю.
Про це пише видання Gizmochina, яке показало перший офіційний рендер ґаджета.
Зазначається, що справжній пристрій, який відповідає рендеру, був помічений у руках співробітника NIO.
NIO Phone: характеристики
Про смартфон відомо, що він буде доступний у двох конфігураціях: 16 ГБ+512 ГБ й 16 ГБ+1 ТБ оперативної та основної памʼяті.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як очікується, частота оновлення дисплея становитиме 120 Гц. NIO Phone працюватиме під управлінням Android 13.
Пристрій має ліцензії на захищений доступ до мережі й отримає технологію UWB, яка надасть власникам електромобілів NIO розширені можливості дистанційного керування.
"Це свідчить про те, що NIO орієнтується на свою існуючу базу користувачів як на основний ринок", – пише Gizmochina.
NIO Phone позиціонують як апарат високого класу з орієнтовним діапазоном цін у 690-969 доларів.
Результати тестування інженерного зразка свідчать про те, що смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Enhanced Edition. В AnTuTu зразок набрав 1 360 974 бали, конкуруючи з пристроями на чипі Snapdragon 8+ Gen 1.
NIO збирається представити свій перший смартфон 21 вересня.