Новий флагман від Sony: Xperia 5 V отримав камеру на 48 МП і чіп Snapdragon 8 Gen 2 (ФОТО)

Sony презентувала Xperia 5 V – новий флагманський смартфон із першокласними характеристиками та компактними габаритами. Про це пише Gizmochina.

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Ґаджет оснащено потужним процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Чіп поєднується з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ основної пам’яті, яку можна додатково розширити за допомогою microSD.

6,1-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю FHD+ має співвідношення сторін 21:9 і частоту оновлення в 120 Гц.

Ємність акумулятора становить 5000 мА·год. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку потужністю 30 Вт і швидку бездротову на 18 Вт.

Sony Xperia 5 V. Фото: Sony Sony Xperia 5 V. Фото: Sony Sony Xperia 5 V. Фото: Sony Sony Xperia 5 V. Фото: Sony

Sony Xperia 5 V отримав 48-мегапіксельний основний датчик із оптичним форматом 1/1,35 дюйма та оптичною стабілізацією зображення. За замовчуванням камера робить 12-мегапіксельні знімки із фокусною відстанню в 24 мм. Передбачається, що двократний зум можна робити без втрати якості.

Тилова камера працює разом з 12-мегапіксельним надширококутним об’єктивом (фокусна відстань – 16 мм). Для селфі передбачено 12-мегапіксельний датчик.

Апарат має розміри 154 x 68 x 8,6 мм і важить трохи менше 180 грамів. Порівняно зі своїм попередником – Xperia 1 V – новий смартфон став дещо важчим і товщим, але коротшим.

Серед інших важливих особливостей пристрою – захист від води та пилу за стандартом IP68, скло Gorilla Glass Victus 2 на передній і задній панелях та операційна система Android 13.

Xperia 5 V буде доступний у трьох варіантах кольорів: чорному, синьому й срібному. Точна дата випуску ґаджета поки що невідома, але, ймовірно, він буде доступний наприкінці вересня. Ціна становитиме 999 євро.