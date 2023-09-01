Новый флагман от Sony: Xperia 5 V получил камеру на 48 МП и чип Snapdragon 8 Gen 2 (ФОТО)

Sony представила Xperia 5 V – новый флагманский смартфон с первоклассными характеристиками и компактными габаритами. Об этом пишет Gizmochina.

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Гаджет оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Чип сочетается с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти, которую можно дополнительно расширить с помощью microSD.

6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ имеет соотношение сторон 21:9 и частоту обновления в 120 Гц.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт и быструю беспроводную на 18 Вт.

Sony Xperia 5 V. Фото: Sony Sony Xperia 5 V. Фото: Sony Sony Xperia 5 V. Фото: Sony Sony Xperia 5 V. Фото: Sony

Sony Xperia 5 V получил 48-мегапиксельный датчик с оптическим форматом 1/1,35 дюйма и оптической стабилизацией изображения. По умолчанию камера делает 12-мегапиксельные снимки с фокусным расстоянием в 24 мм. Предполагается, что двукратный зум можно производить без потери качества.

Тыловая камера работает вместе с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом (фокусное расстояние – 16 мм). Для селфи предусмотрен 12-мегапиксельный датчик.

Аппарат имеет размеры 154 x 68 x 8,6 мм и весит чуть менее 180 г. По сравнению со своим предшественником – Xperia 1 V – новый смартфон стал несколько тяжелее и толще, но короче.

Среди других важных особенностей устройства – защита от воды и пыли по стандарту IP68, стекло Gorilla Glass Victus 2 на передней и задней панелях и операционная система Android 13.

Xperia 5 V будет доступен в трех цветовых вариантах: черном, синем и серебряном. Точная дата выпуска гаджета пока неизвестна, но, вероятно, он будет доступен в конце сентября. Цена будет составлять 999 евро.