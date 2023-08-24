Sony представила портативную консоль PlayStation Portal и беспроводные наушники (ФОТО)

Компания Sony представила несколько новых устройств, среди которых портативная консоль для удаленной игры PlayStation Portal и беспроводные наушники-вкладыши для PlayStation. Об этом идет речь в блоге фирмы.

PlayStation Portal

На портативную приставку PlayStation Portal через Wi-Fi будут транслироваться игры для PS5. Гаджет получил восьмидюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1080p и скоростью в 60 кадров в секунду. Также предусмотрен 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Консоль можно использовать для игр, установленных на PS5. Однако игры, транслируемые через облачный потоковый стриминг PlayStation Plus Premium, не будут поддерживаться.

Sony описывает, что это устройство будет полезно для геймеров, которым необходимо делиться с кем-то доступом к телевизору в гостиной или просто хочется играть в игры PS5 в другой комнате.

PlayStation Portal будет доступна позже в этом году по цене в 199,99 долларов.

PlayStation Portal. Фото: Sony PlayStation Portal. Фото: Sony

Pulse Explore и Pulse Elite

Также Sony анонсировала беспроводные наушники-вкладыши Pulse Explore и беспроводную гарнитуру Pulse Elite.

Pulse Explore позиционируют как вкладыши, которые обеспечивают премиальное качество звука, имеют два микрофона и технологию шумопоглощения с искусственным интеллектом.

Pulse Explore. Фото: Sony Pulse Explore. Фото: Sony

Гарнитура Pulse Elite также имеет ИИ-систему и обеспечивает звук без потерь. Устройство оснащено выдвижным микрофоном, а в комплект поставки будет входить "вешалка" для удобной зарядки и хранения.

Pulse Elite. Фото: Sony Pulse Elite. Фото: Sony

Как отметили в Sony, это первые аудиоустройства для PlayStation, в которых будут использоваться специально разработанные магнитные излучатели. Они обеспечивают качество прослушивания на аудиофильском уровне, обычно встречающееся в наушниках премиум-класса для профессиональных звукорежиссеров.

При этом оба аппарата смогут подключаться к PlayStation Portal с помощью новой беспроводной аудиотехнологии PlayStation Link, обеспечивающей низкую задержку, звук без потерь и простое переключение между несколькими источниками. Для подключения к PlayStation 5 понадобится USB-адаптер, входящий в комплект Pulse Elite и Pulse Explore.

Вкладыши и гарнитура могут одновременно подключаться к устройству с поддержкой PlayStation Link (PS5, ПК, Mac или PlayStation Portal) и аппарату с поддержкой Bluetooth.

Pulse Explore обойдется в 199,99 долларов, а Pulse Elite – 149,99 долларов. О дате выпуска обещают сообщить вскоре.