Ведите себя хорошо. Пользователи Xbox получили новую систему страйков

Компания Microsoft переходит на новую политику страйков для пользователей приставок Xbox: после восьми штрафных баллов игроков, которые нарушают правила, будут блокировать на год. Об этом идет речь в блоге Xbox.

За использование читов и ненормативной лексики можно получить по одному штрафному баллу, за недопустимое сексуальное поведение, харасмент или буллинг – по два балла, а за особо жесткие высказывания (язык ненависти) – три балла.

Срок блокировки будет зависеть от количества и тяжести нарушений:

один-два штрафных балла предусматривают бан на день;

три балла – на три дня;

четыре – на неделю;

пять – на две недели;

шесть – на три недели;

семь – на 60 дней;

восемь – на год.

Страйки будут действовать на аккаунте в течение шести месяцев. По истечении этого срока нарушения не причисляются к общей сумме штрафных баллов.

Игроки смогут увидеть, за что получили бан, а также подать апелляцию.

Для однопользовательской игры будут работать даже приостановленные аккаунты. Однако в Xbox предупредили, что в случае серьезных нарушений могут навсегда приостановить все функции учетной записи.

К моменту введения новой системы, то есть 15 августа, все владельцы консолей получили нулевой баланс нарушений, даже если раньше были предупреждения. Но срок действия предыдущих страйков необходимо пройти полностью, прежде чем будет возобновлен полный доступ к службам Xbox.

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