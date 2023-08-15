Поводьтеся добре. Користувачі Xbox отримали нову систему страйків

Компанія Microsoft переходить на нову політику страйків для користувачів приставок Xbox: після восьми штрафних балів гравців, які порушують правила, блокуватимуть на рік. Про це йдеться в блозі Xbox.

За використання читів та ненормативної лексики можна отримати по одному штрафному балу, за неприпустиму сексуальну поведінку, харасмент чи булінг – по два бали, а за особливо жорсткі висловлювання (мову ненависті) – три бали.

Термін блокування залежатиме від кількості й тяжкості порушень:

один-два штрафні бали передбачають бан на день;

три бали – на три дні;

чотири – на тиждень;

пʼять – на два тижні;

шість – на три тижні;

сім – на 60 днів;

вісім – на рік.

Страйки діятимуть на обліковому записі протягом шести місяців. Після закінчення цього терміну порушення не зараховуються до загальної суми штрафних балів.

Гравці матимуть можливість побачити, за що отримали бан, а також подати апеляцію.

Для однокористувацької гри працюватимуть навіть призупинені акаунти. Однак у Xbox попередили, що в разі найсерйозніших порушень можуть назавжди призупинити всі функції облікового запису.

На момент введення нової системи, тобто 15 серпня, всі власники консолей отримали нульовий баланс порушень, навіть якщо раніше були попередження. Але термін дії попередніх страйків необхідно пройти повністю, перш ніж буде відновлено повний доступ до служб Xbox.

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