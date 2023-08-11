EA анонсувала гру FC Mobile: це наступниця FIFA для мобільних пристроїв (ВІДЕО)

Компанія Electronic Arts випустить мобільну версію футбольного симулятора EA Sports FC – гра буде доступна для пристроїв на iOS та Android із 26 вересня. Про це йдеться на сайті EA.

Розробники EA Sports FC Mobile, яка стане замінником FIFA Mobile, обіцяють новий рівень ігрового процесу та досвіду проведення матчів.

В симуляторі буде представлено понад 18 000 гравців, 500 команд і 25 ліг, серед яких – Ліга чемпіонів УЄФА, Прем’єр-ліга, Бундесліга та Ла-Ліга.

Зіркою обкладинки нової гри став нападник клубу "Реал Мадрид" Вінісіус Жуніор.

Чому FIFA Mobile більше не буде?

У 2022 році Electronic Arts оголосила про припинення співпраці з Міжнародною федерацією футболу (ФІФА). Компанія заявила, що гра FIFA 23 стане останньою в серії, а нові футбольні симулятори зʼявлятимуться під назвою EA Sports FC. Відповідно, FIFA не використовуватиметься й у назві гри для мобільних пристроїв.

Як писало The New York Times, ФІФА вимагала принаймні подвоїти 150 млн доларів, які вона щорічно отримує від EA Sports. Однак сторони не досягли домовленостей.

Нещодавно Electronic Arts оголосила дату виходу EA Sports FC 24: на консолях та ПК гра зʼявиться з 29 вересня.

Симулятор отримає оновлені версії рушія Frostbite та технології HyperMotion. Остання використовує дані з понад 180 професійних ігор високого рівня, забезпечуючи автентичні рухи всієї команди, а також 1 200 характерних стилів бігу. А функція під назвою PlayStyles враховує дані реального світу, щоб зробити гравців більш унікальними.