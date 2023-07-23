Портативну приставку Sony Project Q показали на відео: дивіться, як вона працює

У мережі зʼявилося відео роботи портативної ігрової консолі Sony Project Q. Витік показує, що приставка має операційну систему Android. Про це пише 9to5Google.

Створення кишенькової консолі для власників PlayStation 5 було анонсовано в травні. Передбачається, що основною функцією приставки буде трансляція з PlayStation, однак вона може отримати локальні ігри й підтримку хмарного геймінгу.

Тепер інсайдер Zuby_Tech показав, як працює Sony Project Q.

Як повідомляє 9to5Google, рання збірка програмного забезпечення має типову панель запуску Android, навігацію з трьома кнопками та багато звичайних програм для тестування Android. Крім того, на відео можна побачити наявність додатку QC Test, який свідчить про процесор Snapdragon.

Очікується, що Project Q випустять пізніше цього року.

The Verge пише, що тестування хмарного геймінгу для PS5 може вказувати на те, що Sony планує запустити ці ігри й на Project Q. Однак портативна приставка може з’явитися в листопаді, й невідомо, чи буде готовий новий підхід Sony до хмарних ігор вчасно.

Про Project Q відомо, що консоль використовує 8-дюймовий рідкокристалічний дисплей із роздільною здатністю в 1080p та швидкістю 60 кадрів у секунду. Підключення до PS5 відбуватиметься через Wi-Fi. Але використання ОС Android означає, що приставка має бути здатною на набагато більше.