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Портативну приставку Sony Project Q показали на відео: дивіться, як вона працює
У мережі зʼявилося відео роботи портативної ігрової консолі Sony Project Q. Витік показує, що приставка має операційну систему Android. Про це пише 9to5Google.
Створення кишенькової консолі для власників PlayStation 5 було анонсовано в травні. Передбачається, що основною функцією приставки буде трансляція з PlayStation, однак вона може отримати локальні ігри й підтримку хмарного геймінгу.
Тепер інсайдер Zuby_Tech показав, як працює Sony Project Q.
Як повідомляє 9to5Google, рання збірка програмного забезпечення має типову панель запуску Android, навігацію з трьома кнопками та багато звичайних програм для тестування Android. Крім того, на відео можна побачити наявність додатку QC Test, який свідчить про процесор Snapdragon.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Очікується, що Project Q випустять пізніше цього року.
The Verge пише, що тестування хмарного геймінгу для PS5 може вказувати на те, що Sony планує запустити ці ігри й на Project Q. Однак портативна приставка може з’явитися в листопаді, й невідомо, чи буде готовий новий підхід Sony до хмарних ігор вчасно.
Про Project Q відомо, що консоль використовує 8-дюймовий рідкокристалічний дисплей із роздільною здатністю в 1080p та швидкістю 60 кадрів у секунду. Підключення до PS5 відбуватиметься через Wi-Fi. Але використання ОС Android означає, що приставка має бути здатною на набагато більше.