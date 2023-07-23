Портативную приставку Sony Project Q показали на видео: смотрите, как она работает

В сети появилось видео работы портативной игровой консоли Sony Project Q. Утечка показывает, что приставка имеет операционную систему Android. Об этом пишет 9to5Google.

Создание карманной консоли для владельцев PlayStation 5 было анонсировано в мае. Предполагается, что основной функцией приставки будет трансляция PlayStation, однако она может получить локальные игры и поддержку облачного гейминга.

Теперь инсайдер Zuby_Tech показал, как работает Sony Project Q.

Как сообщает 9to5Google, ранняя сборка программного обеспечения имеет типичную панель запуска Android, навигацию с тремя кнопками и множество обычных программ для тестирования Android. Кроме того, на видео можно увидеть наличие приложения QC Test, которое свидетельствует о процессоре Snapdragon.

Ожидается, что Project Q будет выпущен позже в этом году.

The Verge пишет, что тестирование облачного гейминга для PS5 может указывать на то, что Sony планирует запустить эти игры и на Project Q. Однако портативная приставка может появиться в ноябре, и неизвестно, будет ли готов новый подход Sony к облачным играм вовремя.

О Project Q известно, что консоль использует 8-дюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1080p и частотой в 60 кадров в секунду. Подключение к PS5 будет происходить через Wi-Fi. Но использование ОС Android означает, что приставка должна быть способна гораздо больше.