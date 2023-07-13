Вместо очередной FIFA. Стало известно, когда на консолях и ПК выйдет EA Sports FC 24 (ВИДЕО)

Компания Electronic Arts объявила дату выхода EA Sports FC 24 – спортивной видеоигры, которая придет на смену серии FIFA. Об этом пишет Engadget.

Выход первой части ребрендированной серии запланирован на 29 сентября. Игра появится на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

В целом игра обойдется в 70 долларов, исключение только будет для пользователей Switch, которые заплатят 60 долларов.

Версия Ultimate за 100 долларов будет включать бонусы Ultimate Team, 4600 очков FC и до семи дней раннего доступа.

Что касается Ultimate Team, то там впервые мужчины и женщины будут играть вместе на одном виртуальном поле.

Разработчики обещают, что в EA Sports FC 24 будут представлены 19 тысяч игроков, более 30 лиг и более 100 стадионов. Компания заключила эксклюзивные соглашения с английской Премьер-лигой и УЕФА на использование их брендов и сохранение доступа к соревнованиям, таким как Лига чемпионов. Кроме того, футбольный симулятор будет иметь две новые женские лиги: Лигу F и Фрауэн-Бундеслигу – самые высокие уровни соревнований в Испании и Германии соответственно.

EA Sports FC 24 получит обновленные версии движка Frostbite и технологии HyperMotion. HyperMotionV использует данные с более чем 180 профессиональных игр высокого уровня, обеспечивая аутентичные движения всей команды, а также 1 200 характерных стилей бега. А функция под названием PlayStyles учитывает данные реального мира, чтобы сделать игроков более уникальными.

Почему FIFA 23 стала последней?

В 2022 году Electronic Arts объявила о прекращении сотрудничества с Международной федерацией футбола (ФИФА). Компания заявила, что игра FIFA 23 станет последней в серии, а новые футбольные симуляторы будут появляться под названием EA Sports FC.

Как писало The New York Times, ФИФА требовала по крайней мере удвоить 150 млн долларов, которые она ежегодно получает от EA Sports. Однако стороны не достигли договоренностей.

Первая FIFA вышла еще в 1993 году, а за последние два десятилетия сумма от продаж игры превысила 20 млрд долларов.