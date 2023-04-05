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Гаджеты
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Microsoft представила новый геймпад для Xbox: он имеет детали из переработанных материалов

Xbox, контроллер, Remix Special Edition
Геймпад Xbox Remix Special Edition. Фото: xbox.com

Компания Microsoft представила новый вариант беспроводного контроллера для Xbox – Remix Special Edition, который на треть состоит из комплектующих, созданных из переработанных материалов. Об этом говорится на сайте Xbox.

Отмечается, что устройства изготовлены из остатков частей старых контроллеров, а также переработанных смол, которые получают из элементов автомобильных фар, пластиковых емкостей для воды и компакт-дисков.

Кроме того, геймпад содержит аккумуляторную батарею, которая позволяет не использовать одноразовые элементы питания. Играть без подзарядки можно будет до 30 часов, а полная зарядка будет длиться до 4 часов.

В онлайн-магазине Microsoft для США модель стоит 84,99 долларов по предзаказу. В то же время цена на обычный Xbox Wireless Controller сейчас составляет 44,99 долларов, то есть на 40 долларов меньше.