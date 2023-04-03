Xbox Series X и S могут получить новый вариант карты памяти: дешевле аналогичной от Seagate

Western Digital может выпустить карту расширения памяти на 1 ТВ для консолей Xbox Series X и S, что будет первым случаем, когда такое устройство для этих приставок производит не Seagate. Об этом сообщает The Verge.

Носитель от Western Digital заметили на сайте одного из магазинов электроники по цене 179,99 долларов. Однако позже карту удалили с платформы.

Как отмечает издание, Microsoft первоначально выпустила карты расширения памяти для Xbox почти три года назад вместе со своими консолями Series X и S. Устройства емкостью 1 ТВ стоили 219,99 долларов и изготавливались эксклюзивно компанией Seagate. И хотя были варианты на 512 ГБ и 2 ТБ от Seagate, цены остаются высокими, несмотря на то, что стоимость аналогичных объемов для консолей PS5 значительно снизилась.

Устройство Western Digital может стоить на 40 долларов меньше, чем модель от Seagate. Однако цена 179,99 долларов за 1 ТВ памяти все еще завышена, особенно когда можно найти накопитель Samsung 980 Pro с таким же объемом за 79,99 долларов.

The Verge указывает, что решение Microsoft использовать собственное хранилище для своих консолей Xbox Series X и S делает установку гораздо более удобной для потребителей. Однако из-за наличия только одного производителя пострадали цены. Sony же выбрала достаточно стандартный разъем для накопителя M.2, позволяющий владельцам PS5 использовать разнообразные диски.