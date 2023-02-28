Microsoft запускает игровую подписку в Украине: пока только для компьютеров

Компания Microsoft с 28 февраля запускает игровую подписку PC Game Pass в 40 новых странах, в частности в Украине. Об этом говорится на сайте Xbox.

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Game Pass предоставляет полный доступ к десяткам игр за ежемесячную плату вместо их приобретения. Благодаря подписке можно играть в игры от Microsoft и других издателей. Услуга была запущена еще в 2017 году, однако список государств, где она доступна, ограничен.

В Украине подпиской сперва смогут пользоваться только участники инсайдерской программы Xbox Insider Hub, однако в ближайшие месяцы услуга станет общедоступной. Чтобы получить официальную подписку первыми, пользователи могут загрузить приложение и присоединиться к тестированию.

В целом Game Pass имеет три разных уровня:

Console, дающий доступ к игровой библиотеке на консоли Xbox;

PC, который дает пользователям Windows доступ к подобной библиотеке (за исключением чисто консольных релизов);

Ultimate, который включает обе предварительные подписки, а также предоставляет значительно больший каталог игр (в частности, доступ к сервису по играм от Electronic Arts).

Для украинцев запускают только подписку РС. Как отмечает Ain.ua, вероятно, это связано с тем, что официально сервисы и экосистема Xbox для украинских пользователей пока недоступны.

Напомним, что в октябре 2022 года на консоли Xbox в тестовом варианте прошивки Xbox Insiders появилась поддержка украинского языка. Впоследствии украинский стал доступным для всех пользователей приставки.