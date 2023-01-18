25 международных изданий заблокировали подписку для украинцев - СМИ

Американский издательский холдинг Condé Nast, похоже, заблокировал возможность купить подписку для украинцев. Пользователи не могут купить подписку на ни одно из 25 изданий компании, в том числе The New Yorker, Vogue и Glamour. Об этом сообщил деловой журнал Forbes.

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При регистрации для приобретения подписки Украины нет в списке доступных стран.

Снимок экрана: Delo.ua

В частности, о такой ситуации стало известно с Wired, который также входит в Condé Nast.

"К сожалению, сейчас мы не предлагаем подписки для Украины. Следите за обновлениями на нашем вебсайте", – говорится в ответе службы поддержки издания Wired. В то же время, пресс-служба Condé Nast никак не прокомментировала ситуацию.

Это уже не первая ситуация, когда Украину ошибочно включают в страны, ограниченные в пользовании различными сервисами и изданиями. Ранее издатель сверхпопулярного ШИ-сервиса ChatGPT OpenAI поставил Украину в один список с Россией, Афганистаном, Беларусью и Ираном.

Кроме того, в марте 2022 года маркетплейс игр Steam остановил платежи для разработчиков игр из России, Белоруссии и Украины. Люди с пропиской на временно оккупированных территориях не могли оплатить бронирование на Airbnb.

Это связано с юридическими аспектами. Тогда вопрос решило Минцифры, написав соответствующее письмо компаниям.