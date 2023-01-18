25 міжнародних видань заблокували підписку для українців - ЗМІ

Американський видавничий холдинг Condé Nast, схоже, заблокував можливість придбати підписку для українців. Користувачі з України не можуть купити передплату на жодне з 25 видань компанії, в тому числі The New Yorker, Vogue і Glamour. Про це повідомив діловий журнал Forbes.

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Під час реєстрації для придбання підписки України немає в переліку доступних країн.

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Зокрема, про таку ситуацію стало відомо з Wired, який також входить до Condé Nast.

"На жаль, зараз ми не пропонуємо підписки для України. Стежте за оновленнями на нашому вебсайті", – йдеться у відповіді служби підтримки видання Wired. Водночас пресслужба Condé Nast ніяк не прокоментувала ситуацію.

Це вже не перша ситуація, коли Україну помилково включають до країн, яких обмежили в користуванні різними сервісами та виданнями. Раніше видавець надпопулярного ШІ-сервісу ChatGPT OpenAI поставив Україну до одного списку з Росією, Афганістаном, Білоруссю та Іраном.

Крім того, у березні 2022 року маркетплейс ігор Steam зупинив платежі для розробників ігор з Росії, Білорусі та України. Люди з пропискою на тимчасово окупованих територіях не могли оплатити бронювання на Airbnb.

Це пов'язане з юридичними нюансами. Тоді питання вирішило Мінцифри, написавши відповідного листа до компаній.