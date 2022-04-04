Airbnb повністю припинила роботу з Росією та Білоруссю

Гості з Росії та Білорусі не зможуть користуватися сервісом оренди житла Airbnb. Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Компанія Airbnb призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Це означає, що бронювання житла в Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де", — йдеться у заяві.

Скасовано всі бронювання в Росії та Білорусі, починаючи з 4 квітня. А ще на початку березня Airbnb заборонила користувачам із усіх країн бронювати житло в РФ та Білорусі. Сервіс повністю призупинив операції у цих країнах.

Нагадаємо, Airbnb з некомерційною організацією Airbnb.org та її донорами мають намір забезпечити надання безкоштовного короткострокового житла для 100 тисяч біженців, які залишили Україну через російське вторгнення.

Для цього вона, зокрема, тісно співпрацюватиме з урядами різних країн .

Громадяни України, які виїхали з країни після початку повномасштабної російсько-української війни (24 лютого), також отримають знижку на оренду житла в деяких країнах від системи інтернет-бронювання житла Booking.com.