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Airbnb повністю припинила роботу з Росією та Білоруссю
Гості з Росії та Білорусі не зможуть користуватися сервісом оренди житла Airbnb. Про це повідомила прес-служба компанії.
"Компанія Airbnb призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Це означає, що бронювання житла в Росії та Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де", — йдеться у заяві.
Скасовано всі бронювання в Росії та Білорусі, починаючи з 4 квітня. А ще на початку березня Airbnb заборонила користувачам із усіх країн бронювати житло в РФ та Білорусі. Сервіс повністю призупинив операції у цих країнах.
Нагадаємо, Airbnb з некомерційною організацією Airbnb.org та її донорами мають намір забезпечити надання безкоштовного короткострокового житла для 100 тисяч біженців, які залишили Україну через російське вторгнення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Для цього вона, зокрема, тісно співпрацюватиме з урядами різних країн .
Громадяни України, які виїхали з країни після початку повномасштабної російсько-української війни (24 лютого), також отримають знижку на оренду житла в деяких країнах від системи інтернет-бронювання житла Booking.com.