Airbnb готовий безкоштовно розмістити 100 тисяч біженців з України

Сервіс оренди житла Airbnb з некомерційною організацією Airbnb.org та її донорами мають намір забезпечити надання безкоштовного короткострокового житла для 100 тисяч біженців, які залишили Україну через російське вторгнення.

Як йдеться у повідомленні компанії, для цього вона, зокрема, буде тісно співпрацювати з урядами різних країн, щоб якнайкраще задовольнити конкретні потреби в кожній країні, у тому числі шляхом надання довгострокового проживання.

"Минулого тижня організація оголосила, що надала житло 21,3 тисячі афганських біженців, і поставила перед собою нову мету — надати безкоштовне тимчасове житло ще 20 тисячам біженців з Афганістану, Африки, Близького Сходу, Центральної та Південної Америки та інших регіонів. Пропозиція Airbnb.org надати житло до 100 тисяч біженців з України є доповненням до цих ширших зусиль", - зазначають в Airbnb.

Зазначається, що за останні п'ять років Airbnb і Airbnb.org надали тимчасове житло більш ніж 54 тисячам біженців та шукачів притулку, у тому числі з Сирії, Венесуели та Афганістану через партнерів Airbnb.org. Минулого року Airbnb.org оголосила про створення свого Фонду для біженців і залучила понад 4 тисячі донорів до подальшої підтримки своєї роботи з біженцями та особами, які шукають притулок, у всьому світі.

"Ми знаємо, що господарі та гості на Airbnb по всьому світу будуть готові стати і підтримати ці масштабні зусилля з надання допомоги тим, хто залишає Україну. Найближчими днями Airbnb та Airbnb.org поділяться додатковою інформацією про те, як господарі та ширша спільнота можуть підтримати цю ініціативу, зокрема пропонуючи безкоштовне проживання або проживання зі знижкою", - сказано у повідомленні.

Як повідомив у своєму Twitter гендиректор Airbnb Брайан Ческі, насамперед потрібна допомога від людей, які готові запропонувати своє житло в Польщі, Німеччині, Угорщині та Румунії.

"Якщо ви не можете прийняти біженця, ви все одно можете підтримати його пожертвуванням: http://airbnb.org/get-involved... Поки ми працюємо над уточненням деталей, біженці та особи, які шукають притулок, які потребують негайної підтримки, можуть отримати допомогу за адресою: http://help.unhcr.org/ukraine”, - зазначив він.

Зазначимо, що за оцінками Агентства ООН у справах біженців, з України станом на 28 лютого втекло вже понад 500 тисяч людей.