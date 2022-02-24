Молдова розгортає два тимчасові табори для біженців на кордоні з Україною

Міністерство внутрішніх справ Молдови організовує діяльність із забезпечення підтримки іноземців, які перетинають кордон країни. Як йдеться у повідомленні відомства, воно розпорядилося створити тимчасові центри у Паланці та Окниці.

Метою тимчасових центрів є надання базової гуманітарної, юридичної та продовольчої допомоги мігрантам. У центрах діятимуть умови проживання строком на 72 години. Людям також будуть видані продуктові та гігієнічні набори.

У центрах працюватимуть співробітники Бюро з міграції та притулку, які подбають про документи, і медичний персонал та соціальні працівники, які нададуть допомогу.

Функціональність та безпеку центрів спільно з БМП забезпечуватимуть Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій та Генеральна інспекція карабінерів МВС Молдови.

"Наразі державний кордон Республіки Молдова перетнули 6937 осіб, з них 3000 громадян України", - йдеться у повідомленні молдавського міністерства.

Водночас на брифінгу, інформацію про який МВС розмістило пізніше, міністр Анна Ревенко заявила, що станом на 11:00 четверга було "зареєстровано близько 1900 громадян України, частина з яких є повноцінними сім'ями, які вже перетнули кордони країни". Однак за захистом до Молдови офіційно звернулося лише п'ять людей.

Фото: МВС Молдови

У свою чергу, як інформує молдавська організація "Правовий центр адвокатів", попросити притулок іноземець може на будь-якому пункті пропуску на кордоні, будь-якому відділенні поліції або в офісах Бюро міграції та притулку.

Для прохання про притулок достатньо усної заяви, після чого за допомогою уповноважених осіб потрібно буде заповнити письмову форму.

Попросити притулок на кордоні можна навіть у разі відсутності закордонного паспорта, при цьому ніхто не має права в прийнятті прохання про притулок відмовити.