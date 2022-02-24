Молдова развертывает два временных лагеря для беженцев на границе с Украиной

Министерство внутренних дел Молдовы организует деятельность по обеспечению поддержки иностранцев, пересекающих границу страны. Как говорится в сообщении ведомства, оно распорядилось создать временные центры в Паланке и Окнице.

Целью временных центров является оказание базовой гуманитарной, юридической и продовольственной помощи мигрантам. В центрах будут действовать условия проживания сроком на 72 часа. Людям также будут выданы продуктовые и гигиенические наборы.

В центрах будут работать сотрудники Бюро по миграции и убежищу, которые позаботятся о документах прибывающих, и медицинский персонал и социальные работники, которые окажут помощь.

Функциональность и безопасность центров совместно с БМУ будут обеспечивать Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям и Генеральная инспекция карабинеров МВД Молдовы совместно с БМУ.

"В настоящее время государственную границу Республики Молдова пересекли 6937 человек, из них 3000 граждан Украины", - говорится в сообщении молдавского министерства.

Фото: МВД Молдовы

В то же время на брифинге, информацию о котором МВД разместило позже, министр Анна Ревенко заявила, что по состоянию на 11:00 четверга было "зарегистрировано около 1900 граждан Украины, часть из которых являются полноценными семьями, которые уже пересекли границы страны". При этом за защитой к Молдове официально обратилось лишь пять человек.

В свою очередь, как информирует молдавская организация "Правовой центр адвокатов", попросить убежище иностранец может на любом пункте пропуска на границе, в любом отделении полиции или в офисах Бюро миграции и убежища.

Для прошения убежища достаточно устного заявления, после чего с помощью уполномоченых лиц нужно будет заполнить писменную форму.

Попросить убежище на границе можно даже в случае отсутствия загранпаспорта, при этом никто не имеет права в принятии прошения об убежище отказать.