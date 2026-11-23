Эстония внесла очередной взнос в Фонд поддержки энергетики Украины в размере €50 тысяч. Благодаря этому траншу общий объем помощи, предоставленной Эстонской Республикой через этот механизм, достиг €2,7 млн.

Как пишет Dilo ,об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что совокупно в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти €2,4 млрд. Финансирование предоставил 41 иностранный донор из 27 стран-партнеров и трех международных организаций.

Фонд поддержки энергетики Украины функционирует как прозрачный инструмент оперативной помощи украинскому энергосектору в условиях полномасштабной войны.

Привлеченные от международных партнеров средства тратятся на закупку необходимого оборудования, запчастей и техники для ремонта и восстановления объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате российских обстрелов.

Ранее сообщалось, что Эстония дополнительно направит €100 тысяч в Фонд поддержки энергетики Украины. После поступления средств общий вклад страны в фонд превысит 2,7 млн. евро.