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Эстония выделит еще €100 тысяч в поддержку энергетики Украины

энергетика
Эстония увеличила помощь украинской энергетике / Минрозвития общин и территорий

Эстония дополнительно направит €100 тысяч в Фонд поддержки энергетики Украины. После поступления средств общий вклад страны в фонд превысит 2,7 млн евро.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минэнерго.

Эстония дополнительно поможет энергетике Украины

Первый вице-премьер-министр Украины - министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Эстонию за поддержку и отметил, что эти средства помогут усилить устойчивость украинской энергосистемы.

"Это та поддержка, которая позволяет готовить украинскую энергетику к зиме, устранять последствия российских атак и обеспечивать энергетические компании всем необходимым для ремонтов", - подчеркнул Шмыгаль.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года по согласованию с Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины. Его цель – помогать энергетическому сектору восстанавливаться после российских атак и обеспечивать стабильную работу критической инфраструктуры.

За время работы фонда в него поступило более 2,4 млрд евро грантовых средств от 40 иностранных спонсоров из 26 стран и трех международных организаций.

Средства фонда используются для поддержки украинских энергетических компаний, в частности для восстановления поврежденной инфраструктуры и закупки необходимого оборудования.

Ранее сообщалось, что Германия дополнительно направляет €250 млн в Фонд поддержки энергетики Украины.

Автор:
Ольга Опенько

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