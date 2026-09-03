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Германия дополнительно выделит Украине €250 млн в поддержку энергетики

энергетика
Германия дает Украине еще €250 млн на энергетику перед зимой / Pixabay

Германия дополнительно направляет €250 млн в Фонд поддержки энергетики Украины.

Как пишет Dilo, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.

Германия увеличивает помощь украинской энергетике

Новый вклад должен усилить устойчивость украинской энергосистемы в преддверии зимнего периода.

После этого общий вклад Германии в Фонд составит €807 млн. Таким образом, ФРГ остается самым большим донором программы.

В целом страны-партнеры уже направили в Фонд свыше €2,4 млрд. В то же время из-за регулярных российских атак потребности украинских энергетических компаний остаются значительными.

Для обеспечения необходимой поддержки энергетики Украине нужно привлечь в Фонд еще €561,5 млн.

Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую финансовую помощь международных партнеров по подготовке энергосистемы к зиме и ее восстановлению после российских атак.

Напомним, Финляндия передала более 27 тонн энергетического оборудования предприятиям критической инфраструктуры Волынской и Киевской областей.

Автор:
Ольга Опенько

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