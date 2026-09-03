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Германия дополнительно выделит Украине €250 млн в поддержку энергетики
Германия дополнительно направляет €250 млн в Фонд поддержки энергетики Украины.
Как пишет Dilo, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.
Германия увеличивает помощь украинской энергетике
Новый вклад должен усилить устойчивость украинской энергосистемы в преддверии зимнего периода.
После этого общий вклад Германии в Фонд составит €807 млн. Таким образом, ФРГ остается самым большим донором программы.
В целом страны-партнеры уже направили в Фонд свыше €2,4 млрд. В то же время из-за регулярных российских атак потребности украинских энергетических компаний остаются значительными.
Для обеспечения необходимой поддержки энергетики Украине нужно привлечь в Фонд еще €561,5 млн.
Украинская сторона рассчитывает на дальнейшую финансовую помощь международных партнеров по подготовке энергосистемы к зиме и ее восстановлению после российских атак.
Напомним, Финляндия передала более 27 тонн энергетического оборудования предприятиям критической инфраструктуры Волынской и Киевской областей.