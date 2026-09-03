Німеччина додатково виділить Україні €250 млн на підтримку енергетики

Німеччина додатково спрямовує €250 млн до Фонду підтримки енергетики України.

Як пише Dilo, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Німеччина збільшує допомогу українській енергетиці

Новий внесок має посилити стійкість української енергосистеми напередодні зимового періоду.

Після цього загальний внесок Німеччини до Фонду становитиме €807 млн. Таким чином, ФРН залишається найбільшим донором програми.

Загалом країни-партнери вже спрямували до Фонду понад €2,4 млрд. Водночас через регулярні російські атаки потреби українських енергетичних компаній залишаються значними.

Для забезпечення необхідної підтримки енергетики Україні потрібно залучити до Фонду ще €561,5 млн.

Українська сторона розраховує на подальшу фінансову допомогу міжнародних партнерів для підготовки енергосистеми до зими та її відновлення після російських атак.

Нагадаємо, Фінляндія передала понад 27 тонн енергетичного обладнання для підприємств критичної інфраструктури Волинської та Київської областей.