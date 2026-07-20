Економіка України ледь зростає: енергетика і транспорт тиснуть на ВВП

Реальний ВВП України у червні 2026 року зріс на 0,8% проти аналогічного місяця минулого року. Економіку підтримали сільське господарство, торгівля та промисловість, однак енергетика і транспорт залишалися під тиском.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення аналітичного центру "Інститут економічних досліджень".

Загалом у другому кварталі 2026 року аналітики ІЕД оцінюють зростання реального ВВП на рівні 0,6%.

Водночас центр погіршив оцінку зростання ВВП за травень — з 0,9% до 0,3%, зважаючи на дані Держстату.

У червні падіння до відповідного місяця минулого року фіксували в енергетичному та транспортному секторах. Натомість сільське господарство, торгівля, добувна і переробна промисловість показали зростання.

Виробництво електроенергії та розподіл газу в червні скоротилися на 7%.

"Виробництво електроенергії на ГЕС та ТЕС залишалося низьким через зниження рівня води у водосховищах, ремонтну кампанію та відновлювальні роботи після завданих пошкоджень", — зазначила провідна експертка ІЕД Ірина Коссе.

За її словами, наприкінці червня через спеку зріс попит на електроенергію, а високі ціни імпорту та нестача власної генерації спричинили дефіцит в енергосистемі й тимчасове повернення до обмежень електропостачання.

У транспорті падіння сповільнилося до 5% завдяки ефекту низької бази минулого року. Водночас сектор і далі потерпає від російських атак, зокрема на поштові термінали та портову інфраструктуру.

За даними ІЕД, з початку року по українських портах було випущено понад 1500 ударних безпілотників, а кількість ударів по портовій інфраструктурі зросла більш ніж у 10 разів порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Також зафіксовано понад 70 атак на торговельні судна.

Попри це український морський коридор продовжує працювати. Однак безпекові ризики здорожчують страхування, відновлення інфраструктури та ускладнюють фрахтування.

Найпомітніше зростання у червні показало сільське господарство — на 9%. В ІЕД пояснюють це тим, що збирання зернових цього року розпочалося раніше і збільшилося приблизно на 20%.

Реальна додана вартість у торгівлі, за оцінкою ІЕД, зросла на 5%, що відображає відновлення попиту. За даними Держстату, у травні зростання товарообороту роздрібної торгівлі прискорилося до 10,9%.

Добувна промисловість у червні зросла на 4%, а переробна — на 2,3%. Останній показник аналітики пов’язують із кращим доступом підприємств до електроенергії.

Додамо, реальний ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей спад зупинив тенденцію поступового економічного зростання, яка тривала протягом усього 2025 року.