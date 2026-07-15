Зростання ВВП, пільгове кредитування бізнесу, дерегуляція: ЗМІ проаналізували роботу уряду Свириденко

За рік роботи уряду Юлії Свириденко було реалізовано низку рішень у сферах дерегуляції, підтримки бізнесу та залучення міжнародного фінансування.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в аналітичному огляді "З чим іде уряд Свириденко: від зброї на фронті до євроінтеграції", опублікованому "РБК-Україна".

Авторка огляду пише, що серед рішень, спрямованих на підтримку бізнесу, – скасування обов'язкових актів виконаних робіт, розвиток сервісної моделі державного контролю, запуск платформи "Пульс" для взаємодії бізнесу з державою, а також підготовка до першого читання нового Трудового кодексу.

У статті зазначається, що економія від скасування актів виконаних робіт становить до 20 млрд грн на рік.

"Сервісна модель держконтролю з превентивними перевірками додала ще 1,5 млрд грн, платформа "Пульс" вирішила 38 системних проблем бізнесу з ефектом 5,6 млрд грн на рік", – йдеться в матеріалі.

Крім того, в огляді відзначено запуск механізму страхування воєнних ризиків для інвесторів. За наведеними даними, погоджено 174 заявки на загальну суму 3,5 млрд грн, а також здійснено перші виплати компенсацій страхових премій.

Також повідомляється про розширення державної програми доступного кредитування "5-7-9". За даними авторки огляду, за час роботи уряду видано 21,1 тис. кредитів на загальну суму 99,4 млрд грн.

В інвестиційному напрямі, як зазначає видання, було залучено 2,4 млрд євро. Зокрема, першу угоду в межах Flagship Fund на 220 млн євро укладено з українською компанією оборонного сектору, а спільно з міжнародними фінансовими організаціями запущено механізм risk-sharing для українських банків обсягом 2,2 млрд євро.

В огляді також наведено макроекономічні показники. За інформацією авторки, валовий внутрішній продукт України зріс на 1,8% за підсумками 2025 року та на 3% у четвертому кварталі, інфляція знизилася з 12% до 8%, міжнародні резерви досягли 57,3 млрд доларів, а власні доходи державного бюджету – 1,9 трлн грн, що становить 107,5% від планового показника.

Зазначається, що за рік роботи уряду Свириденко Україна залучила 47,8 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Крім того, було погоджено програму Ukraine Support Loan на 2026–2027 роки обсягом 90 млрд євро, а також розпочато нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом 8,1 млрд євро.

Окремо в матеріалі згадується питання оподаткування фізичних осіб-підприємців. Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час консультацій із Міжнародним валютним фондом Україні вдалося відстояти свою позицію щодо незапровадження податку на додану вартість для ФОП. За її словами, це питання наразі знято з порядку денного переговорів із МВФ.

Нагадаємо, Свириденко очолила Кабмін рік тому – 17 липня 2025 року, після відставки Дениса Шмигаля, який у новому складі уряду спочатку очолив Міністерство оборони, а згодом – Міністерство енергетики.

14 липня 2026 року Верховна Рада підтримала заяву про відставку Свириденко з посади прем’єр-міністра.