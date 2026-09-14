Енергоефективність будівель і техніки: Україна наблизила правила до ЄС

Україна виконала ще один індикатор Плану України в межах Ukraine Facility, пов’язаний із €60 млн фінансування. Для цього оновили правила енергоефективності техніки та встановили вимоги до будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінрегіон.

Йдеться про індикатор 10.16, який стосується приведення українських вимог у сфері енергоефективності до правил Європейського Союзу. У міністерстві заявили, що його виконали повністю та у визначений Планом України строк.

У межах цього кроку Україна оновила правила екодизайну та енергетичного маркування техніки. Також затверджені вимоги до будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії.

Зміни мають поступово наближати українські вимоги до європейського регулювання та встановлювати жорсткіші стандарти щодо використання енергії будівлями й обладнанням.

Виконання індикаторів Плану України є умовою отримання фінансування ЄС у межах Ukraine Facility.

Нагадаємо, наприкінці травня Рада ЄС погодила Україні чергове фінансування в межах Ukraine Facility — майже €2,8 млрд. На той момент Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебували на різних етапах реалізації. Загальний обсяг Ukraine Facility на 2024–2027 роки становить €50 млрд.