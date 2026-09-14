RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

-0,00

EUR

51,64

--0,13

Готівковий курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,09

51,84

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Енергоефективність будівель і техніки: Україна наблизила правила до ЄС

будинки енергоефективність
Україна наблизила правила до ЄС / Freepik

Україна виконала ще один індикатор Плану України в межах Ukraine Facility, пов’язаний із €60 млн фінансування. Для цього оновили правила енергоефективності техніки та встановили вимоги до будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінрегіон.

Йдеться про індикатор 10.16, який стосується приведення українських вимог у сфері енергоефективності до правил Європейського Союзу. У міністерстві заявили, що його виконали повністю та у визначений Планом України строк.

У межах цього кроку Україна оновила правила екодизайну та енергетичного маркування техніки. Також затверджені вимоги до будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії.

Зміни мають поступово наближати українські вимоги до європейського регулювання та встановлювати жорсткіші стандарти щодо використання енергії будівлями й обладнанням.

Виконання індикаторів Плану України є умовою отримання фінансування ЄС у межах Ukraine Facility.

Нагадаємо, наприкінці травня Рада ЄС погодила Україні чергове фінансування в межах Ukraine Facility — майже €2,8 млрд. На той момент Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебували на різних етапах реалізації. Загальний обсяг Ukraine Facility на 2024–2027 роки становить €50 млрд.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності