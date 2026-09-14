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Энергоэффективность зданий и техники: Украина приблизила правила к ЕС

дома энергоэффективность
Украина приблизила правила к ЕС / Freepik

Украина выполнила еще один индикатор Плана Украины в рамках Ukraine Facility, связанный с €60 млн. финансирования. Для этого обновили правила энергоэффективности техники и установили требования к зданиям с близким к нулевому уровню потребления энергии.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минрегион.

Речь идет об индикаторе 10.16, который касается приведения украинских требований в сфере энергоэффективности в правила Европейского Союза. В министерстве заявили, что его выполнили полностью и в установленный Планом Украины срок.

В рамках этого шага Украина обновила правила экодизайна и энергетической маркировки техники. Также утверждены требования к зданиям с близким к нулевому уровню потребления энергии.

Изменения должны постепенно приближать украинские требования к европейскому регулированию и устанавливать более жесткие стандарты использования энергии зданиями и оборудованием.

Выполнение индикаторов Плана Украины является условием получения финансирования ЕС в рамках Ukraine Facility.

Напомним, в конце мая Совет ЕС согласовал Украине очередное финансирование в рамках Ukraine Facility - почти €2,8 млрд. В тот момент Украина выполнила 86 мероприятий Плана, еще 65 находились на разных этапах реализации. Общий объем Ukraine Facility на 2024-2027 годы составляет €50 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко

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