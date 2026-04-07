Украина может потерять €3,9 млрд из-за невыполнения условий Ukraine Facility в 2025 году

Украина может потерять €3,9 млрд из-за невыполнения условий Ukraine Facility / Depositphotos

Украина критично отстает в выполнении индикаторов программы многолетней финансовой помощи Украине от ЕС Ukraine Facility. В 2025 году не выполнено 14 индикаторов на сумму свыше €3,9 млрд, из них 10 индикаторов за IV квартал — на €2,5 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на презентацию ежемесячного Мониторинга выполнения условий программы МВФ и Плана Украины в рамках Ukraine Facility от консорциума RRR4U.

Из 8 индикаторов, которые нужно выполнить до конца І квартала 2026 года, выполнен только один, не выполнено 7 индикаторов на 2,6 млрд.

Уже в июле Украина может безвозвратно потерять 300 млн евро из-за невыполнения индикатора по увеличению кадрового состава Высшего антикоррупционного суда, который нужно было выполнить еще в первом квартале 2025 года.

Сколько стоит Украине невыполнение условий Ukraine Facility

В 1 квартале 2025 года Украина не выполнила обязательство увеличить кадровый состав Высшего антикоррупционного суда. Из-за этого мы не получили €300 млн.

Во 2 квартале Верховная Рада не приняла законодательные изменения по пересмотру деклараций добродетели судей и их проверке (законопроект № 13165-2), а также не была принята реформа цифровизации исполнительного производства (законопроект № 14005). Это повлекло за собой неполучение Украиной € 700 млн.

В 3 квартале 2025 года украинская сторона не выполнила обязательство по принятию законодательства для интеграционного пакета электроэнергии (№12087-д). Следствиенеполучение полмиллиарда евро.

В 4 квартале Украина не выполнила обязательства в рамках Ukraine Facility на €2,5 млрд. Перечень из 10 невыполненных индикаторов программы выглядит так:

·        Изменения в законодательство относительно государственной службы (№ 13478-1)

·        Проведение следующей Национальной оценки рисков

·        Оценка и при необходимости изменения для разграничения PSO от не-PSO в государственных предприятиях (№ 13620)

·        Отмена приостановления действия закона о государственной помощи (№ 14345)

·        Дерегуляция в отдельных секторах (№ 14030)

·        Совершенствование разрешительных процедур для инвестиций в возобновляемые источники энергии (№ 14271)

·        Назначение номинированного оператора рынка электроэнергии

·        Определение специального статуса НКРЭКУ (№ 14282)

·        Поддержка развития эффективного и более устойчивого централизованного теплоснабжения (№ 14067)

·        Вступление в силу закона о безопасности движения и интероперабельности железнодорожного транспорта (№ 14174)

В 1 квартале 2026 года Украина не выполнила 7 индикаторов на €2,6 млрд. Вот эти невыполненные реформы:

·        Запуск и использование информационной системы управления человеческими ресурсами

·        Законодательство об упрощенных процедурах неплатежеспособности для микро-, малого и среднего бизнеса ( 15024)

·        Введение прозрачного отбора прокуроров на руководящие должности (не зарегистрирован в ВРУ)

·        Решение вопросов подключения к инженерным сетям (не зарегистрирован в ВРУ)

·        Распределение полномочий между уровнями публичного управления ( 14412)

·        Внедрение предоставления поддержки через Государственный аграрный реестр

·        Стратегия внедрения принципов циркулярной экономики и плана мер по ее реализации.

О программе Ukraine Facility

Ukraine Facility — программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные — специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

Правительство Украины в свою очередь приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной сферы. Кроме того, в документе прописаны "сквозные направления", например "зеленый" переход, цифровизация и евроинтеграция.

Ранее Европейская комиссия согласовала поправки в "План Украины" — дорожную карту реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Автор:
Руслан Кисляк