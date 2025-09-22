Еврокомиссия одобрила изменения в "План Украины" для получения средств по программе Ukraine Facility

Европейская комиссия согласовала поправки в "План Украины" — дорожную карту реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Европейскую правду".

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что Украина подала запрос на пересмотр плана 7 августа. После оценки 18 сентября Еврокомиссия приняла и передала на рассмотрение Совету ЕС предложение о внесении изменений.

"Предложенные изменения сосредоточены на том, чтобы сделать план более практичным и эффективным в нынешних условиях", - пояснил Мерсье.

По его словам, речь идет, в частности, о переносе на более ранние сроки некоторых дедлайнов в разделе по энергетике и финансовым рынкам, а также о более четком описании этапов реформ, что должно обеспечить более плавную реализацию.

Теперь пересмотренный документ должен рассмотреть Совет ЕС — он может внести свои изменения или окончательно утвердить план.

План Украины впервые был оценен в 2024 году и строился на предположении МВФ, что российская война закончится в том же году. Продолжение агрессии сделало пересмотр плана реформ необходимым.

Напомним, что 1 августа правительство Украины приняло решение о внесении изменений в план, а до конца сентября его должен утвердить Совет ЕС.

Программа Ukraine Facility действует с начала 2024 года и предусматривает 50 млрд. евро помощи Украине. ЕС предоставляет транши только при выполнении Киевом согласованных реформ. Каждый квартал Украина должна выполнять ряд индикаторов, зафиксированных в документе "План Украины".

В июле Еврокомиссия уже предупреждала, что один из траншей будет сокращен из-за невыполнения Украиной обещанных реформ.

Напомним, еще в мае 2024 года Совет Европейского Союза принял решение, в котором положительно оценил План Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые правительство планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.