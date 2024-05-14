ЕС окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility

Сегодня Совет Европейского Союза принял решение, в котором положительно оценил План Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также реформы, которые правительство планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

Это решение позволяет Украине выполнить предпосылки для получения поддержки в рамках программы Ukraine Facility в размере до 50 миллиардов евро. Теперь могут начать поступать регулярные выплаты этих средств.

В сообщении говорится, что Рада учла, что благодаря этому плану Украина выполняет предпосылки для поддержки в рамках программы Ukraine Facility (до 50 миллиардов евро), и теперь могут начать поступать регулярные выплаты.

"Был сделан важный шаг для предоставления столь необходимой, регулярной и предполагаемой финансовой поддержки для восстановления, реконструкции и модернизации Украины в течение следующих четырех лет. ЕС еще раз подтвердил свою приверженность стабильности и росту Украины", - отметил Винсент ван Петегем, министр финансов Бельгии и президент Советы.

Как написал премьер-министр Денис Шмигаль, одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility — в ближайшее время Украина получит еще 1,89 млрд. евро.

"А в целом в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро. Это усилит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с Россией. Спасибо Бельгии, председательствующей в Совете ЕС, и государствам-членам Евросоюза за высокую оценку Плана Украины и непоколебимую поддержку", – написал он.

Напомним, 20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму €4,5 миллиарда через финансовый инструмент ЕС "Ukraine Facility". 24 апреля от Евросоюза по программе Ukraine Facility поступил второй транш в размере 1,5 млрд евро.

Украина уже выполнила первые пять индикаторов

В контексте выполнения условий Плана Украины в рамках Ukraine Facility министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Украина уже выполнила первые пять индикаторов Плана Украины, которые были определены на первый квартал 2024 года в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес- среды.

К ним относится:

Принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 гг.;

Принятие изменений в законе "О прокуратуре" и в законах об усилении самостоятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры;

Дополнительные меры по предотвращению и противодействию незаконным доходам и финансированию терроризма;

Меры по поддержке внедрения индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории;

Приведение в соответствие Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Это позволило привлечь 6 млрд евро переходного финансирования в рамках Ukraine Facility. Также были имплементированы четыре из девяти индикаторов, прощенных во второй квартал.

"Мы ощущаем мощную поддержку от ЕС по всем возможным направлениям. Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине - около 32 млрд евро с февраля 2022 года. За 10 лет войны России против Украины финансовая поддержка от ЕС достигает уже более 37 млрд евро", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минэкономики добавляют, что по предварительному расчету, Украина должна получить: 2024 год - 16 млрд евро; 2025 год - 12,5 млрд евро; 2026 год - 7,25 млрд евро; 2027 год - 1,2 млрд евро; январь 2028 года - 1,32 млрд евро (за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года).

Добавим, что План Украины – это конкретный перечень структурных реформ и мероприятий, включающий 151 индикатор в 15 направлениях, в частности, управление государственными финансами, борьба с отмыванием денег и финансовые рынки. Своевременное выполнение условий плана позволит привлечь в 2024 году 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро – гранты.

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