Послы стран-членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility

В среду, 8 мая, послы стран-членов Европейского Союза поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенного Европейской Комиссией.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что теперь имплементационное решение для утверждения Плана должно быть принято на заседании Совета ЕС, которое состоится 14 мая.

В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов между Украиной и ЕС для полноценного запуска программы.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, уже сейчас Украина демонстрирует прогресс в достижении определенных в Плане реформ – выполнено 12 индикаторов из 36, предусмотренных в 2024 году.

По ее словам, выполнение пяти индикаторов первого квартала позволило получить 6 млрд евро финансовой поддержки в марте и апреле.

"И наша преждевременная работа над реализацией Плана и устойчивый курс положительных государственных изменений позволит привлечь еще 10 млрд евро поддержки в этом году", - отметила Свириденко.

Так, по предварительному расчету, в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро, в 2025 году – 12,5 млрд евро, в 2026 году – 7,25 млрд евро, 1,2 млрд евро в 2027 году, а также 1,32 млрд евро в январе 2028 года за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года.

Программа Ukraine Facility

1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Тогда решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

4-летняя программа Ukraine Facility предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

27 февраля на пленарном заседании Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предусматривают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

28 февраля Совет Европейского Союза официально принял решение о старте программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 годы для поддержки ее экономического восстановления и интеграции в ЕС.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза поступило еще 1,5 млрд евро по программе.

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