Посли країн-членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility

У середу, 8 травня, посли країн-членів Європейського Союзу підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Європейською Комісією.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що тепер імплементаційне рішення для затвердження Плану має бути ухвалено на засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 14 травня.

Найближчим часом також очікується підписання відповідних документів між Україною та ЄС для повноцінного запуску програми.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, вже зараз Україна демонструє прогрес у досягненні визначених у Плані реформ - виконано 12 індикаторів з 36, передбачених у 2024 році.

За її словами, виконання п’яти індикаторів першого кварталу дозволило отримати 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні.

"І наша завчасна робота над реалізацією Плану та стійкий курс позитивних державних змін дозволить залучити ще 10 млрд євро підтримки цього року", - зазначила Свириденко.

Так, за попереднім розрахунком, у 2024 році Україна має отримати 16 млрд євро, у 2025 році – 12,5 млрд євро, у 2026 році – 7,25 млрд євро, 1,2 млрд євро у 2027 році, а також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.

Програма Ukraine Facility

1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility. Тоді рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

4-річна програма Ukraine Facility надасть уряду України можливість ефективніше здійснювати планування та управління державними фінансами в середньостроковій перспективі. Програма передбачає системне та прогнозоване фінансування в результаті виконання узгоджених сторонами умов.

27 лютого на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

28 лютого Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про старт програми Ukraine Facility, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро на період з 2024 по 2027 роки для підтримки її економічного відновлення та інтеграції до ЄС.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.

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