Європарламент схвалив 50 млрд євро допомоги Україні

Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС, які, зокрема, передбачають створення фонду Ukraine Facility для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що на пленарному засіданні 27 лютого рішення ухвалили 536 голосами "за". 40 європейських депутатів були проти, а 39 утрималися.

Своїм рішенням Європарламент підтримав надання Україні 50 млрд євро допомоги протягом 4 років.

Виділятися гроші мають частинами протягом 4 років на певних умовах.

Зазначається, що створення Українського фонду має на меті допомогти Україні подолати соціальні, економічні та екологічні наслідки російської агресивної війни проти України, сприяти відбудові, відновленню та модернізації України, впровадженню необхідних реформ на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Окремо документ передбачає надання соціальної допомоги, зокрема, для внутрішньо переміщених осіб, для ветеранів війни та для найбільш вразливих верств населення, відновлення житла, зруйнованого під час бойових дій.

Всі заходи, що передбачаються у плані відновлення, який має бути представлений Україною, та реалізовуватимуться з використанням Українського фонду, мають включати прискорення переходу до стійкої та інклюзивної економіки з метою подальшої інтеграції України в єдиний ринок ЄС, ключові реформи, включаючи вдосконалення судової системи, демократії та верховенства права, посилення боротьби з корупцією та злочинністю.

Заходи в рамках українського плану відновлення та використання Українського фонду не виключають підтримку України з використанням інших інструментів та програм ЄС, за умови уникнення дублювання такого фінансування для досягнення однакових цілей.

Передумовою для підтримки в рамках Українського фонду буде продовження Україною дотримання та поваги до демократичних механізмів, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права, гарантовану повагу до прав людини, включаючи права меншин. Європейська комісія буде проводити моніторинг цих передумов перед перерахуванням Україні виплат в рамках фонду з урахуванням регулярних доповідей Єврокомісії щодо розширення (ЄС).

50 млрд євро для України

Нагадаємо, 1 лютого лідери країн Євросоюзу під час саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.

Передача коштів відбуватиметься у рамках програми Ukraine Facility.

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро обговорювалося в Європейському Союзі протягом кількох місяців.

Однак, у грудні 2023 року, під час голосування за допомогу, яке вимагало б збільшення бюджету ЄС і потребувало одностайності серед усіх лідерів блоку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував відповідне рішення.

Пізніше Угорщина заявила про можливість зняття її вето на 50 млрд євро допомоги Україні, якщо фінансування переглядатиметься щороку.

Для того, щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу.

Перший транш у розмірі 4,5 мільярда євро з програми Ukraine Facility буде надано Україні вже у березні.