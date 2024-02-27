Европарламент одобрил 50 млрд евро помощи Украине

Европарламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС, которые, в частности, предполагают создание фонда Ukraine Facility для поддержки Украины и ее восстановление в течение следующих четырех лет.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что на пленарном заседании 27 февраля решение было принято 536 голосами "за". 40 европейских депутатов были против, а 39 воздержались.

Своим решением Европарламент поддержал предоставление Украине 50 млрд евро помощи в течение 4 лет.

Выделяться деньги должны частями в течение 4 лет на определенных условиях.

В принятом документе говорится, что с учетом неопределенности, связанной с войной России против Украины, Украинский фонд должен быть гибким инструментом для оказания необходимой и адекватной поддержки Украине до 2027 года.

Эта поддержка будет предоставляться в виде кредитов, безвозвратной помощи (грантов) и предоставления бюджетных гарантий.

В части кредитов с учетом уже существующих бюджетных гарантий ЕС установил кредитный потолок для Украины на следующие четыре года в 33 миллиарда евро. Этот кредит выдается сроком до 35 лет.

Для предоставления Украине безвозвратной помощи ЕС создал специальный инструмент – «Украинский резерв», который будет уточняться в ходе ежегодного бюджетного планирования с учетом реализации положений, представленных Украиной, плана восстановления и реформ.

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля лидеры стран Евросоюза во время саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года.

Передача средств будет проходить в рамках программы Ukraine Facility.

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев.

Однако, в декабре 2023 года, во время голосования за помощь, которое потребовало бы увеличения бюджета ЕС и требовало единодушия среди всех лидеров блока, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соответствующее решение .

Позже Венгрия заявила о возможности снятия ее вето на 50 млрд евро помощи Украине, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

Первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из программы Ukraine Facility будет предоставлен Украине уже в марте.