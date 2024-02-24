Шмыгаль рассказал, когда Украина получит первый транш из программы Ukraine Facility

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели встречу в Киеве, на которой глава ЕК сообщила, что первый транш в размере 4,5 миллиарда евро из программы Ukraine Facility будет предоставлен Украине уже в марте.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram.

"Говорили о нашем сотрудничестве в сфере оборонной промышленности и скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года. Урсула сообщила, что первый транш на сумму 4,5 млрд евро поступит уже в марте", – написал он.

Добавим, что 4-летняя программа предоставит правительству Украины возможность более эффективно осуществлять планирование и управление государственными финансами в среднесрочной перспективе. Программа предусматривает системное и прогнозируемое финансирование в результате выполнения согласованных сторонами условий.

Также во время встречи были рассмотрены ключевые вопросы, в частности, финансовая поддержка, экспорт украинских товаров и взаимодействие в области оборонной промышленности.

Также на повестке дня была обсуждена проблематика украинско-польской границы, где Шмыгаль представил "План взаимопонимания" для разрешения существующего кризиса.

Программа Ukraine Facility

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев.

Однако, в декабре 2023 года, во время голосования за помощь, которое потребовало бы увеличения бюджета ЕС и требовало единодушия среди всех лидеров блока, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соответствующее решение.

Позже Венгрия заявила о возможности снятия ее вето на 50 млрд евро помощи Украине, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

В конце концов 1 февраля Европейский совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.