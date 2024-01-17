Благодаря Ukraine Facility Украина рассчитывает привлечь $30 миллиардов дополнительных инвестиций

Даже в период войны экономика Украины демонстрирует рост, привлекая все большее количество инвестиций в бизнес. Через инвестиционную программу Ukraine Facility Украина рассчитывает привлечь не менее $30 млрд дополнительных инвестиций в течение следующих четырех лет из-за предоставления гарантий международным финансовым организациям.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

“Инвестиционный механизм в рамках Ukraine Facility будет способствовать привлечению не менее 30 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в течение следующих четырех лет из-за предоставления гарантий международным финансовым организациям. Кроме того, работаем над запуском Фонда развития Украины, который будет направлен на реализацию значительных капиталоемких инвестиционных проектов для восстановления Украины», – рассказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Отмечается, что в 2023 году несмотря на войну, прямые иностранные инвестиции в Украину выросли, и планируется дальнейшее их увеличение в последующие годы. Экономический рост в 2023 году превысил прогнозы благодаря выходу на альтернативный зерновой коридор, увеличению урожая на 35% и другим факторам.

По словам Свириденко, Украина расширяет систему страхования от политических и военных рисков с участием международных финансовых организаций, а также экспортно-кредитных агентств как иностранных, так и украинских.

Также в этом году в Украине запущено страхование судов от военных рисков и продолжается работа по улучшению противовоздушной защиты критической инфраструктуры, портов и экспортной инфраструктуры.

Напомним, что финансирование для Украины из Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро обсуждалось в Европейском Союзе в течение нескольких месяцев. Предполагалось, что эти средства будут выделены на 2024-2027 годы.

Следует отметить, что в конце ноября Верховная Рада поддержала в целомзаконопроект о страховании инвестиций от военных рисков за счет экспортно-кредитного агентства.