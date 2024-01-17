Завдяки Ukraine Facility Україна розраховує залучити $30 мільярдів додаткових інвестицій

Навіть у період війни економіка України демонструє зростання, залучаючи все більше інвестицій в бізнес. Через інвестиційну програму Ukraine Facility Україна розраховує залучити щонайменше $30 млрд додаткових інвестицій впродовж наступних чотирьох років через надання гарантій міжнародним фінансовим організаціям.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.

“Інвестиційний механізм в рамках Ukraine Facility сприятиме залученню щонайменше 30 мільярдів доларів додаткових інвестицій впродовж наступних чотирьох років через надання гарантій міжнародним фінансовим організаціям. Крім того, працюємо над запуском Фонду розвитку України, який буде спрямований на реалізацію значних капіталоємних інвестиційних проєктів для відновлення України”, — розповіла перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що у 2023 році, попри війну, прямі іноземні інвестиції в Україну зросли, і планується подальше їх збільшення у наступні роки. Економічне зростання у 2023 році перевищило прогнози завдяки виходу на альтернативний зерновий коридор, збільшенню врожаю на 35% та іншим факторам.

За словами Свириденко, Україна розширює систему страхування від політичних та воєнних ризиків за участі міжнародних фінансових організацій, а також експортно-кредитних агентств, як іноземних, так і українських.

Також цьогоріч в Україні запустили страхування суден від воєнних ризиків і триває робота над поліпшенням протиповітряного захисту критичної інфраструктури, портів та експортної інфраструктури.

Нагадаємо, що фінансування для України з Українського фонду (Ukraine Facility) в розмірі 50 млрд євро обговорювалося в Європейському Союзі протягом кількох місяців. Передбачалося, що ці кошти виділять на 2024-2027 роки.

Слід зазначити, що в кінці листопада Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства.