DFC направить в Україну спецпредставника, щоб пришвидшити отримання страхування інвесторами

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) направить спецпредставника в Україну, щоб пришвидшити отримання страхування інвесторами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України за результатами зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України - міністра економіки України Юлії Свириденко із генеральним директором Міжнародної фінансової корпорації США (DFC) Скоттом Нейтаном.

«Одним із головних завдань Уряду в цьому та наступному роках є підтримка інвестицій приватного сектора економіки. Тому ми закликаємо стратегічних інвесторів подаватись на отримання страхування як через Міністерство, напряму до DFC, так і через майбутнього спецпредстивника. Інструмент страхування інвестицій в Україну уже доступний та DFC планує активізувати свою роботу в цьому напрямку», - наголосила Свириденко.

Наразі DFC проявляє інтерес до фінансування та страхування у ключових секторах економіки, зокрема проектів в сфері енергетики. У американської корпорації вже є досвід підтримки подібних проектів в інших країнах, тому готові підтримувати втілення таких проєктів в Україні.

Як зауважують в Мінекономіки, загалом DFC вже підтримала низку проектів в Україні на суму 400 млн доларів. Зокрема, було виділено 250 мільйонів доларів США для підтримки зусиль українських птахівників і виробників зерна щодо пом’якшення наслідків війни Росії проти України.

DFC також оголосила про укладення двох окремих угод на загальну суму 60 мільйонів доларів США з українськими банками щодо мобілізації капіталу для сталої підтримки малого та середнього бізнесу шляхом полегшення їхнього доступу до фінансування в Україні.

Четвертий проект стосується гарантій у розмірі 50 мільйонів доларів США, які надаються для Глобальної програми фінансування торгівлі Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка розширила доступ українських банків до фінансування міжнародної торгівлі.

DFC також оголосила, що надає 25 мільйонів доларів США страхування від політичних ризиків для Superhumans Center, некомерційного центру, який працює у сфері протезування та реабілітації людей, поранених під час війни в Україні.

«До кінця року DFC обіцяє розпочати фінансування ще декількох важливих проектів. Також корпорація планує направити в Україну спецпредставника, щоб пришвидшити та полегшити страхування і фінансування інвестиційних проектів. Він консультуватиме як український, так і міжнародний бізнес щодо співпраці із DFC. Ми сподіваємося, що намір корпорації мобілізувати 1 млрд доларів США інвестицій в Україну дуже скоро призведе до реалізації нових проектів, в тому числі стороною яких можуть бути державні компанії», - підкреслила Свириденко.

Нагадаємо, Уряд України уклав Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією США з розвитку (DFC) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо залучення інвестицій в нашу країну.

ДОВІДКА:

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) є урядовою установою фінансування розвитку Сполучених Штатів. DFC співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими сьогодні стикається світ. Корпорація інвестує в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров’я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги. Інвестиції DFC відповідають високим стандартам і поважають довкілля, права людини та права працівників.