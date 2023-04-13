DFC та USAID допоможуть залучити приватні інвестиції в Україну

Уряд України уклав Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією США з розвитку (DFC) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо залучення інвестицій в нашу країну.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідний документ під час Spring Meetings у Вашингтоні він підписав разом з адміністратором USAID Самантою Пауер та головним виконавчим директором DFC Скоттом Нейтаном.

"Приватний капітал є невід’ємною складовою відновлення та сталого зростання України. Тому іноземні інвестиції будуть одним із драйверів нашої економіки", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що Україна має широкі інвестиційні можливості, які дадуть змогу розкрити економічний потенціал.

"DFC та USAID допоможуть залучити приватні інвестиції в сектори, які мають першочергове значення для економіки. Вдячні за партнерство та допомогу на цьому шляху", - підкреслив прем’єр-міністр.

Зазначимо, страхування інвестицій є неймовірно важлиіим фактором у процесі залучення коштів для відновлення нашої країни. Тому в Україні створять Трастовий фонд, який захистить капітальні інвестиції в умовах війни.