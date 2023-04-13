Україна очікує отримати від міжнародних партнерів щонайменше $115 мільярдів довгострокової фінансової допомоги.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами участі у круглому столі, який відбувся в межах Spring Meetings групи Світового банку та МВФ.

"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, у 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд.

"Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення", - наголосив прем’єр-міністр.

Він подякував США, ЄС, Світовому банку, МВФ, іншим країнам G7 та всім міжнародним партнерам, які сьогодні допомагають Україні вистояти та почати відновлення.

Нагадаємо, Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів. Кошти планують спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури країни.