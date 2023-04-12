Світовий банк виділить Україні $200 млн - на що підуть гроші

Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters з посиланням на заяви офіційних представників структури.

Кошти планують спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Зокрема, гроші підуть на аварійний ремонт українських трансформаторів, теплових котелень та іншого аварійно-критичного обладнання.

Крім того, партнери та інші організації можуть надати ще до 300 мільйонів доларів у разі розширення проекту.

5 квітня міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 2,5 млрд дол. США.

Це другий грант Сполучених Штатів із запланованих на 2023 рік на загальну суму 9,9 млрд дол. США.

Нагадаємо, 29 березня через Цільовий фонд Світового банку США перерахували Україні грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів. Грант наданий у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).

Кошти спрямують на пенсійні і соціальні виплати, допомогу для ВПО, забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 15,5 млрд доларів США у формі грантів.

Раніше Світовий банк попередив про те, середнє потенційне глобальне економічне зростання впаде до мінімуму за три десятиліття і становитиме 2,2% на рік до 2030 року, що стане початком "втраченого десятиліття" для світової економіки. Щоб цього уникнути, політикам потрібно ухвалити ініціативи для збільшення пропозиції робочої сили, продуктивності та інвестицій.