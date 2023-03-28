Світовий банк попереджає про "втрачене десятиліття" для світової економіки

Середнє потенційне глобальне економічне зростання впаде до мінімуму за три десятиліття і становитиме 2,2% на рік до 2030 року, що стане початком "втраченого десятиліття" для світової економіки, якщо політики не ухвалять амбітні ініціативи для збільшення пропозиції робочої сили, продуктивності та інвестицій.

Про це йдеться у заяві Світового банку, пише Reuters.

Згідно з новою доповіддю, якщо не вдасться змінити очікуване загальне уповільнення потенційного зростання валового внутрішнього продукту (ВВП), це матиме серйозні наслідки для здатності світу боротися зі зміною клімату та скорочувати бідність.

Але узгоджені зусилля, спрямовані на стимулювання інвестицій у стійкі сектори, скорочення торговельних витрат, стимулювання зростання сфери послуг і розширення участі робочої сили, можуть збільшити потенційне зростання ВВП на 0,7 до 2,9%, йдеться у звіті.

"Для глобальної економіки може бути втрачене десятиліття", — сказав головний економіст Світового банку Індерміт Гілл, додавши, що політика, яка стимулює відкриття нових робочих місць, підвищує продуктивність і прискорює інвестиції, може змінити тенденцію.

Світовий банк також стежить за подіями в банківському секторі, які відбуваються через підвищення процентних ставок і посилення фінансових умов, що збільшують кількість запозичень для країн, що розвиваються.

"Уповільнення, яке ми очікуємо,може бути набагато різкішим, якщо вибухне нова глобальна фінансова криза, особливо якщо ця криза супроводжуватиметься глобальною рецесією", – сказав Айхан Косе, директор групи прогнозів Світового банку, зазначивши, що рецесії можуть обтяжувати перспективи економічного зростання роками.

За його словами, середній темп зростання ВВП є свого роду "обмеженням швидкості" для світової економіки, що визначає максимальну довгострокову швидкість, з якою вона може зростати, не викликаючи надмірної інфляції.

У звіті йдеться, що кризи останніх кількох років, включаючи пандемію COVID-19 і вторгнення Росії в Україну, поклали кінець майже тридцятиліттям стабільного економічного зростання, посилюючи занепокоєння щодо уповільнення продуктивності, яка є важливою для зростання доходів і підвищення заробітної плати.

Як наслідок, середнє потенційне зростання ВВП знизилося до 2,2% у 2022-2030 роках, порівняно з 2,6% у 2011-21 роках, і майже на третину нижче, ніж показник у 3,5%, який спостерігався у 2000-2010 роках.

Низький рівень інвестицій також уповільнить зростання в економіках, що розвиваються, при цьому середнє зростання їхнього ВВП знизиться до 4% до кінця 2020-х років, з 5% у 2011-2021 роках і 6% у 2000-2010 роках.

Зазначається, що зростання інвестицій у 2022-2024 роках буде вдвічі нижчим за останні 20 років, а міжнародна торгівля зростатиме набагато повільніше.

Щоб змінити траєкторію, політики повинні поставити пріоритет на приборкання інфляції, забезпечення стабільності фінансового сектора та зменшення боргу, водночас сприяючи сприятливим для клімату інвестиціям, які можуть додати 0,3 відсоткового пункту до щорічного потенційного зростання.

Зменшення витрат, пов’язаних з доставкою, логістикою та регулюванням, може стимулювати торгівлю. Розширення експорту цифрових послуг може призвести до значного зростання продуктивності, тоді як підвищення рівня участі жінок та інших у робочій силі може збільшити глобальні потенційні темпи зростання на цілих 0,2 відсоткових пункти на рік до 2030 року.

Зазначимо, як прогнозують в МВФ, 2023 рік буде ще одним складним роком, коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки від пандемії, війну в Україні та жорстку монетарну політику регуляторів.