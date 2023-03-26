В МВФ спрогнозували світові економічні показники на 2023 рік на тлі війни в Україні

Ризики для фінансової стабільності продовжують зростати, тому міжнародним установам потрібно зберігати пильність. Водночас кроки урядів країн з розвиненою економікою заспокоїли стрес на міжнародних ринках.

Про це повідомила голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, передає Reuters.

Вона прогнозує, що 2023 рік буде ще одним складним роком, коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3% через наслідки від пандемії, війну в Україні та жорствкої монетарної політики регуляторів.

В МВФ попереджають, що навіть з кращими прогнозами на 2024 рік глобальне зростання залишатиметься значно нижчим за історичний середній показник у 3,8%, а загальний прогноз залишається слабким.

Наразі офіційний прогноз МВФ говорить про зростання міжнародної економіки на 2,9% за підсумками 2023 року.

"Політики в країнах з розвиненою економікою рішуче відреагували на ризики фінансової стабільності після банкрутства банків, але навіть у цьому випадку потрібна пильність", — зазначила Георгієва.

Нагадаємо, нещодавно Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 0,25 відсоткового пункту, назвавши банківську систему "здоровою та стійкою" на тлі банкрутства двох американських банків.

Представники ФРС вважають, що може знадобитися "додаткове посилення політики", тому планують ще одне підвищення ставки на чверть відсоткового пункту до кінця року.

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