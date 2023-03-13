Орієнтований на криптовалюту. У США закрили ще один великий банк

Американські регулятори оголосили про закриття нью-йоркського банку Signature Bank – великого кредитора в криптоіндустрії, намагаючись запобігти поширенню банківської кризи. Про це пише CNBC.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Влада США заявила, що вкладники Signature Bank матимуть повний доступ до своїх депозитів й отримають свої гроші назад.

Як зауважують журналісти Signature є одним із головних банків криптовалютної індустрії – найбільшим після Silvergate, який нещодавно оголосив про свою ліквідацію.

Станом на 31 грудня 2022 року, в Signature було 110,4 млрд доларів загальних активів і 88,6 млрд доларів загальних депозитів.

Bloomberg із посиланням на джерело пише, що рішення про закриття Signature стало несподіванкою для керівників банку, які дізналися про це незадовго до публічного оголошення. У пʼятницю, 10 березня, банк зіткнувся з потоком відтоку депозитів, але до неділі ситуація стабілізувалася.

Оголошення про закриття банку співпало з низкою заходів із боку Вашингтона. Зокрема, йдеться про створення Федеральною резервною системою нової програми кредитування для банків, спрямованої на те, щоб вони могли задовольнити будь-які запити клієнтів щодо зняття грошей.

Нагадаємо, що кілька днів тому банківські регулятори закрили Silicon Valley Bank – одного з ключових кредиторів для технологічних стартапів. Станом на кінець минулого року він мав активи на близько 209 млрд доларів. Після цього рішення інвестори почали скидати акції First Republic, Signature Bank та Western Alliance.

Крах Silicon Valley Bank є найбільшим з моменту банкрутства Washington Mutual у 2008 році – характерної події, яка спровокувала фінансову кризу.