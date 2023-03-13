Ориентированный на криптовалюту. В США закрыли еще один крупный банк

Американские регуляторы объявили о закрытии нью-йоркского банка Signature Bank – крупного кредитора в криптоиндустрии, пытаясь предотвратить распространение банковского кризиса. Об этом пишет CNBC.

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Власти США заявили, что вкладчики Signature Bank получат полный доступ к своим депозитам и получат свои деньги обратно.

Как отмечают журналисты, Signature является одним из главных банков криптовалютной индустрии – крупнейшим после Silvergate, который недавно объявил о своей ликвидации.

По состоянию на 31 декабря 2022 года у Signature было 110,4 млрд долларов общих активов и 88,6 млрд долларов общих депозитов.

Bloomberg со ссылкой на источник пишет, что решение о закрытии Signature стало неожиданностью для руководителей банка, который узнавли об этом незадолго до публичного объявления. В пятницу, 10 марта, банк столкнулся с потоком оттока депозитов, но к воскресенью ситуация стабилизировалась.

Объявление о закрытии банка совпало с рядом мер со стороны Вашингтона. В частности, речь идет о создании Федеральной резервной системой новой программы кредитования для банков, направленной на то, чтобы они могли удовлетворить любые запросы клиентов по снятию денег.

Напомним, что несколько дней назад банковские регуляторы закрыли Silicon Valley Bank – одного из ключевых кредиторов для технологических стартапов. По состоянию на конец прошлого года он имел активы на около 209 млрд долларов. После этого решения инвесторы начали сбрасывать акции First Republic, Signature Bank и Western Alliance.

Крах Silicon Valley Bank является крупнейшим с момента банкротства Washington Mutual в 2008 году – характерного события, спровоцировавшего финансовый кризис.